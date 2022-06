Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert bientôt débloqué par Lewandowski ?

Publié le 6 juin 2022 à 10h45 par Amadou Diawara

Pour renflouer ses caisses, le FC Barcelone penserait à se débarrasser de Frenkie de Jong lors du prochain mercato estival. Alors que le PSG et d'autres écuries européennes seraient à l'affût pour l'international néerlandais, le club catalan aurait fixé une énorme condition pour le vendre. En effet, Xavi n'envisagerait de laisser filer Frenkie de Jong cet été que pour recruter Robert Lewandowski ou Bernardo Silva.

En grande difficulté sur le plan financier, le FC Barcelone pourrait être contraint de boucler une grosse vente cet été pour rééquilibrer ses comptes. Conscient de la situation, Xavi songerait à se débarrasser de Frenkie de Jong, qui dispose d'une forte valeur marchande. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG de Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, le coach du Barça ne compterait pas se séparer de Frenkie de Jong à tout prix cet été. En effet, Xavi aurait fixé une grosse condition pour laisser filer son numéro 21 lors de la prochaine fenêtre de transferts.

👀 Xavi tiene muy claro que sólo sacrificaría a Frenkie para que llegase un futbolista de primerísimo nivel a cambio✍ @martinezferran https://t.co/lz3zE3DoAG — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 6, 2022

Frenkie de Jong sacrifié pour Robert Lewandowski ou Bernardo Silva ?