Mercato - PSG : Un joueur parisien affiche son intention de partir !

Publié le 6 juin 2022 à 9h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Cantonné à un statut de doublure de luxe depuis son arrivée au PSG, Abdou Diallo vient de jeter un gros froid sur son avenir au Parc des Princes, et le défenseur central sénégalais semble clairement envisager un départ lors du mercato estival pour aller se relancer au sein d’une autre écurie.

Dimanche, interrogé en conférence de presse avant le déplacement de l’équipe de France en Croatie pour la Ligue des Nations, Presnel Kimpembe laissait planer un doute quant à son avenir au PSG : « Tout le monde connaît l'amour que j'ai pour le PSG. C'est réciproque. J'aurai 27 ans en août, c'est un moment clé de ma carrière. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement », a indiqué Kimpembe, et c’est désormais au tour d’un autre défenseur central du PSG de semer le trouble à l’aube de ce mercato estival…

« Je ne sais pas si je vais rester »