Mercato : PSG, OM, Bayern Munich… Sadio Mané relance totalement son avenir !

Publié le 6 juin 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Alors qu’il n’a cessé de faire parler de lui dans la presse allemande et anglaise pour un transfert au Bayern Munich cet été, Sadio Mané a tenu à mettre les choses au clair ces dernières heures en évoquant les pistes PSG et surtout OM, qui est son club de coeur. De quoi pimenter cette opération estivale qui s’annonce déjà bouillante.

Après avoir effectué huit saisons en Angleterre dont six à Liverpool où il a absolument tout gagné, Sadio Mané aurait des envies d’ailleurs. Ces velléités de départ, Mané les aurait déjà exprimé dans la foulée de la défaite de Liverpool en finale de Ligue des champions face au Real Madrid le 28 mai dernier (1-0) dans le vestiaire des Reds selon AS . Le Bayern Munich ferait figure de grand favori bien qu’aucune offre formelle n’ait été soumise à Liverpool qui attendrait bien plus que les 30M€ évoqués dans la presse allemande. C’est en effet l’information communiquée par Goal . D’après le média anglais, Sadio Mané prévoirait de faire part de sa décision de quitter le club à ses dirigeants à son retour de sélection. Le PSG serait également sur les rangs dans l’optique de remplacer Angel Di Maria. Néanmoins, le PSG serait embêté par son grand rival historique : l’OM. En effet, l’Olympique de Marseille est le club de coeur de Mané comme ce dernier a tenu à le rappeler ces dernières heures. Une bataille royale s’annonce en coulisse bien que la question économique s’annonce être délicate pour l’OM…

Sadio Mané met le feu au poudre en ouvrant la porte à l’OM !