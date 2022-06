Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Silence radio pour le transfert de Sadio Mané !

Publié le 4 juin 2022 à 22h45 par Thomas Bourseau

Alors que le PSG semblerait accuser un retard conséquent sur le Bayern Munich concernant le recrutement de Sadio Mané, le champion d’Allemagne n’aurait pas encore formellement démarché Liverpool qui se montrerait gourmand au niveau de l’indemnité du transfert. De quoi faire perdurer le feuilleton Mané ?

D’ici la fin du mois de juin, il se pourrait que l’avenir de Sadio Mané devienne bien plus clair. Pisté par le PSG afin de potentiellement combler le vide que le départ libre de tout contrat d’Angel Di Maria a laissé au sein de l’effectif parisien, Mané pourrait échapper à Luis Campos et au PSG. En effet, le conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi verrait le Bayern Munich prendre l’avantage dans cette opération. Et ce n’est pas Goal qui affirmera le contraire. Selon la branche britannique du média, le prochain club de Sadio Mané, si son départ de Liverpool avait bel et bien lieu cet été soit à une année de l’expiration de son contrat, ce serait pour que le meilleur buteur de l’histoire de la sélection sénégalaise s’engage en faveur du Bayern Munich, lui qui aurait d’ailleurs la volonté d’annoncer son départ à Liverpool après les matchs internationaux.

⚽🇸🇳 Sadio Mané en conférence de presse : "60 à 70% des Sénégalais souhaitent que je quitte Liverpool ? Je ferai ce qu’ils veulent. Nous verrons bientôt" — Mansour Loum⭐ (@Mansour_Loum) June 3, 2022

Liverpool n’a toujours pas reçu d’offre du Bayern pour Mané !