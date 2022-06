Mercato - PSG : Kylian Mbappé a scellé le transfert de Paul Pogba !

Foot - Mercato - PSG

Instigateur du dossier Paul Pogba, Leonardo semble avoir été remercié dans la foulée de la dernière journée de Ligue 1 le 21 mai dernier et avec lui, l’opération Pogba serait tombée à l’eau. La prolongation de contrat de Kylian Mbappé aurait en outre mis un terme au recrutement du champion du monde tricolore. Explications.

Pendant près d’une année, Leonardo aurait travaillé d’arrache-pied en coulisse auprès de Mino Raiola avant que ce dernier ne succombe de sa maladie et s’éteigne le 30 avril 2022 afin que Paul Pogba puisse débarquer au PSG libre de tout contrat. Cette semaine, Manchester United a officialisé le départ de Pogba qui dispose donc du statut d’agent libre qui lui permet de s’engager avec le club de son choix sans que l’équipe en question n’ait à transmettre d’indemnité de transfert. Avant que Leonardo soit démis de ses fonctions de directeur sportif bien que cela ne soit pas encore officiel, le PSG semblait être dans la course à la signature de Pogba. À présent, il n’en serait plus rien et Paul Pogba se rapprocherait dangereusement d’un retour à la Juventus.

Pogba is done and dusted with Juventus.The only option he had was PSG, but it was pending Mbappé not extending contract.The moment PSG had sealed Mbappé, they had communicated to Pogba they were not interested anymore, and he reached the deal with Juventus