Mercato - PSG : Un énorme retour proposé pour cet été !

Publié le 4 juin 2022 à 21h00 par Axel Cornic

Passé par le Paris Saint-Germain la saison dernière, Moise Kean pourrait faire son grand retour lors de ce mercato estival. La Juventus ne serait en effet pas du tout satisfaite de ses prestations et voudrait désormais lui trouver un nouveau club.

Si Kylian Mbappé a décidé de prolonger son contrat jusqu’en 2025, l’attaque du Paris Saint-Germain devrait changer de visage la saison prochaine. Neymar est en effet annoncé sur le départ et si nous vous avons expliqué sur le10sport.com que le projet est de la garder, beaucoup de choses pourraient arriver d’ici la fin du mercato estival. Lionel Messi ne devrait pas bouger, à l’inverse d’un Mauro Icardi qui n’a définitivement plus sa place au PSG. Pour renforcer ce secteur, Leonardo avait notamment pensé à un possible retour de Moise Kean, qui a réalisé la meilleure saison de sa carrière lors de son prêt au PSG.

La Juve a proposé Kean au PSG, mais...