Mercato - PSG : Leandro Paredes prend les choses en main pour son avenir !

Publié le 4 juin 2022 à 22h10 par Axel Cornic

Arrivé en janvier 2019, Leandro Paredes semble avoir compris que la meilleure solution pour sa carrière est de quitter le Paris Saint-Germain. Son nom a d’ailleurs été lié récemment à plusieurs clubs étrangers et notamment en Italie, avec l’AS Roma, l’Inter ou encore la Juventus. Pourtant, sa vente ne semble pas si simple...

Le mot d’ordre de l’été au Paris Saint-Germain est « vendre ». Alors que l’on attend toujours une annonce officielle concernant Leonardo, ses possibles successeurs Luis Campos et Antero Henrique se seraient déjà mis au travail pour trouver un point de chute à chaque indésirable du club. Et ils sont nombreux ! On compte en effet plus d’une dizaine de candidats au départ au sein du PSG, de Keylor Navas à Mauro Icardi, en passant par Thilo Kehrer ou Leandro Paredes. Ce dernier fait d’ailleurs beaucoup parler de lui en ce moment, avec notamment un possible retour en Serie A.

Paredes veut retrouver l’Italie, mais...