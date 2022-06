Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : José Mourinho veut se servir au PSG !

Publié le 3 juin 2022 à 19h45 par Axel Cornic

Après avoir remporté la Ligue Europa Conférence, José Mourinho souhaite absolument renforcer son équipe à l’AS Roma et aurait notamment jeté son dévolu sur Leandro Paredes, qui est justement annoncé sur le départ du côté du Paris Saint-Germain.

Le mercato estival n’a pas commencé et les plus grands noms de la planète football sont déjà annoncés dans le viseur du Paris Saint-Germain. Pourtant, la priorité sera surtout de vendre ! L’effectif actuel est beaucoup trop fourni et certains joueurs ne semblent même plus avoir une place au club. Leandro Paredes fait partie des joueurs les plus souvent cités lorsqu’il s’agit des départs au PSG, avec notamment un retour en Italie qui pourrait se préciser pour lui. La Juventus souhaiterait effectivement le recruter et une opération comprenant Moise Kean a même été évoquée.





Mourinho veut Paredes à Rome