Mercato - OM : Longoria a dégainé une offre pour Jordan Veretout !

Publié le 3 juin 2022 à 21h00 par Axel Cornic

Actuellement à l’AS Roma, Jordan Veretout semble être l’une des grandes priorités de Pablo Longoria, qui doit pallier le départ de Boubacar Kamara de l’Olympique de Marseille. Ça tombe bien, le Français semble en avoir terminé avec le club romain !

Le départ de Boubacar Kamara a encore du mal à cicatriser que Pablo Longoria s’est déjà lancé à la recherche de son remplaçant. Pas simple, quand on sait à quel point il était important dans le dispositif de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille. Ainsi, la presse italienne assure que Longoria travaillerait notamment sur la piste menant à Jordan Veretout, qui avait déjà été une cible de l’OM en janvier dernier. Le Français ne semble plus du tout avoir sa place à l’AS Roma et José Mourinho aurait clairement demandé à ses dirigeants de le vendre lors du mercato estival.

L’OM offre 8M€ pour Veretout, la Roma en demande 15M€