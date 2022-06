Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel joueur va remplacer Boubacar Kamara ?

Publié le 3 juin 2022 à 11h30 par La rédaction

Cet été, l’Olympique de Marseille doit faire face à un défi de taille : remplacer Boubacar Kamara, parti à Aston Villa et qui était le véritable patron du milieu de terrain marseillais. Afin d’oublier sa sentinelle, le club a ciblé plusieurs joueurs, avec des profils majoritairement expérimentés.

L’Olympique de Marseille ne devra pas se tromper cet été. Malgré tous les efforts consentis pour le prolonger, les Olympiens ont perdu Boubacar Kamara, qui a pris la décision de rejoindre Aston Villa, alors que son contrat sur la Canebière expirait. Un terrible coup dur pour Marseille, qui n’a donc pas réussi à conserver son leader de l’entrejeu, qui faisait clairement partie des cadres de l’équipe. Mais l’OM n’a pas tergiversé et s’est immédiatement mis à la recherche d’un nouveau milieu défensif, alors que le club retrouvera la prestigieuse Ligue des Champions la saison prochaine.

Danilo, le pari de la jeunesse

Dans ses colonnes du jour, La Provence informe que l’Olympique de Marseille s’intéresse une fois de plus à un membre du championnat brésilien, comme ce fut le cas l’an passé avec les arrivées de Gerson (Flamengo) et Luan Peres (Santos). Cette fois-ci, Jorge Sampaoli, le coach marseillais, a jeté son dévolu sur un pensionnaire de Palmeiras, Danilo. Sous contrat jusqu’en décembre 2026, le joueur de 21 ans, fraichement convoqué avec la sélection brésilienne, n’a cependant pas encore eu de contacts avec les phocéens, à en croire son agent : « On a juste entendu parler de l'intérêt de l'OM par la presse , déclare Guilherme Momensohn. Marseille est un club historique en France, une bonne destination pour les Brésiliens Nous pensons donc que Marseille serait un bon club en Europe pour Danilo. Mais aujourd'hui, ses pensées se concentrent sur l'équipe nationale, puis sur la suite de la compétition au Brésil, avec Palmeiras » . Mais Danilo n’est pas seul à être courtisé par l’OM.

Des milieux expérimentés dans le viseur