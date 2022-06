Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Battles s'active déjà pour boucler des transferts !

Publié le 3 juin 2022 à 11h10 par Arthur Montagne

Bien qu'il ne soit pas encore officiellement l'entraîneur de l'ASSE, Laurent Battles travaillerait déjà en coulisses afin de renforcer l'effectif des Verts. Il faut dire que le temps presse et que le club du Forez va devoir agir vite afin de ne pas végéter trop longtemps en Ligue 2. Quelques pistes émergent déjà pour renforcer l'ASSE.

Reléguée en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne s'apprête à vivre une énorme évolution. Et pour cause, l'effectif stéphanois pourrait être délester de 14 joueurs dès le 1er juillet. En effet, les contrats d'Hamouma, Trauco, Kolodziejczak, Mangala, Benkhedim, Boudebouz, Diousse, Khazri, Nordin et Sako arrivent à échéance tandis que les prêts de Bernardoni, Thioub, Crivelli et Sacko prennent également fin le 30 juin. Selon les informations du Progrès , des négociations ont début pour la prolongation de Romain Hamouma, mais pour les 13 autres, il n'y aura pas de surprise, ils quitteront tous l'ASSE. Ce qui va offrir un sacré travail au futur coach des Verts.

L’AS Saint-Étienne informe de la fin de contrat de Pascal Dupraz.Si l’issue ne s’est pas avérée positive, le club tient toutefois à remercier Pascal Dupraz et Baptiste Hamid, préparateur physique, pour leur investissement le plus total et leur souhaite une bonne continuation. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 2, 2022

Deux coups à 0€ ?