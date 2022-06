Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Effectif, staff… Tout sur l’arrivée de Laurent Batlles à l’ASSE !

Publié le 2 juin 2022 à 21h30 par Thibault Morlain

Ce jeudi, comme attendu, l’ASSE a officialisé le départ de Pascal Dupraz. La question est maintenant de savoir qui viendra s’asseoir sur le banc stéphanois la saison prochaine en Ligue 2. Rien n’est encore officiel, mais la réponse serait déjà connue et c’est Laurent Batlles qui devrait reprendre les commandes de l’ASSE. Son arrivée chez les Verts serait imminente et on en saurait un peu plus sur ce qui l’attend dans le Forez.

Après la relégation en Ligue 2, l’heure est à la reconstruction à l’ASSE. Les grandes manoeuvres ont ainsi commencé ce jeudi puisque les Verts ont annoncé le départ de Julien Sablé et celui de Pascal Dupraz, ce qui était prévu de longue date. « L’AS Saint-Étienne informe de la fin de contrat de Pascal Dupraz, nommé entraîneur principal le 14 décembre dernier », a ainsi communiqué l’ASSE, qui n’a toutefois pas annoncé le nom du remplaçant de Dupraz sur le banc de touche. Mais ne devrait tarder. C’est ce vendredi que Laurent Batlles devrait parapher un contrat de deux ans avec les Stéphanois. Et l’ancien entraineur de l’ESTAC n’arrivera pas seul à l’Etrat. Selon les informations du Progrès , Emmanuel Da Costa devrait être son premier adjoint, tandis que Romain Brottes devrait lui débarquer en tant qu’analyste vidéo.

L’AS Saint-Étienne informe de la fin de contrat de Pascal Dupraz.Si l’issue ne s’est pas avérée positive, le club tient toutefois à remercier Pascal Dupraz et Baptiste Hamid, préparateur physique, pour leur investissement le plus total et leur souhaite une bonne continuation. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 2, 2022

Quel effectif pour Batlles à l’ASSE ?