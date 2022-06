Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lucas Paqueta a un rêve pour son avenir !

Publié le 2 juin 2022 à 20h10 par La rédaction

Auteur d’une très bonne saison avec l’OL, Lucas Paqueta attise les convoitises, et le PSG serait notamment intéressé depuis un certain temps maintenant. Cependant, l’international brésilien pencherait plus vers la Premier League, un championnat dont il rêve et qui lui permettrait de potentiellement retrouver Bruno Guimaraes, son ami.

Cela va bouger à l’OL cet été. Alors que le retour d’Alexandre Lacazette serait bouclé, la situation de Lucas Paqueta pose question. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l’international brésilien pense à quitter Lyon, surtout depuis le départ vers Newcastle de Bruno Guimaraes, son ami. Le PSG, qui souhaite se renforcer au milieu, ne serait pas insensible aux qualités de Lucas Paqueta. Mais l’ancien joueur du Milan AC aurait un rêve bien précis…

Lucas Paqueta rêve d’Angleterre