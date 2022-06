Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar abat son ultime joker pour Paul Pogba, mais…

Publié le 2 juin 2022 à 19h30 par Thomas Bourseau

Malgré l’avance considérable de la Juventus dans la course à la signature de Paul Pogba, avec qui un accord serait sur le point d’être trouvé et signé, le PSG ne lâcherait pas l’affaire et continuerait de discuter avec le clan Pogba, à l’instar du Real Madrid. La bataille royale pour celui qui va quitter Manchester United cet été, fait rage en coulisse.

Dans l’après-midi de la journée de mercredi, Manchester United a officialisé le départ libre de tout contrat de Paul Pogba. Une nouvelle qui était un secret de polichinelle tant la presse anglaise affirmait dernièrement qu’une prolongation de son contrat n’était plus d’actualité. Dans le communiqué en question, United a fait passer le message suivant à Paul Pogba. « Le club peut annoncer que Paul Pogba quittera Manchester United à la fin du mois de juin, à l'expiration de son contrat. Tout le monde au club tient à féliciter Paul pour sa carrière réussie et à le remercier pour sa contribution à Manchester United. Nous lui souhaitons le meilleur pour les prochaines étapes d'un parcours remarquable » . Il n’aura fallu que quelques heures pour que le champion du monde tricolore prenne la parole sur Twitter afin d’à nouveau, tourner la page Manchester United. « Je me sens privilégié d'avoir joué pour ce club. Beaucoup de beaux moments et de souvenirs, mais surtout un soutien inconditionnel des fans. Merci Manchester United » . Et maintenant ? Depuis quelque temps, il est annoncé dans la presse que le PSG travaillerait d’arrache-pied en coulisse afin de boucler le recrutement de Paul Pogba. Néanmoins, Leonardo aurait été l’instigateur de cette opération. Et alors qu’il aurait été remercié dans la foulée de la célébration du dixième sacre de champion de France du PSG le 21 mai dernier, son successeur à la tête de la direction sportive Luis Campos ne semblerait pas partager la volonté de recruter Pogba et focaliserait sa concentration sur d’autres dossiers comme Aurélien Tchouaméni entre autres.

Juventus are increasingly confident of re-signing Paul Pogba of a three-year deal ⚪️⚫️ We understand the Serie A side have been given verbal assurances that he will rejoin 🗣️🤝 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 2, 2022

La Juventus sur le point de tout boucler pour le retour de Pogba ?

Néanmoins, le journaliste Dharmesh Sheth confiait sur les antennes de Sky Sports mercredi que le PSG aurait tout de même formulé son offre de contrat à Paul Pogba et à son entourage, avec lequel les dirigeants parisiens continueraient de discuter. Néanmoins, la Juventus, qui a été le club de Pogba de 2012 à 2016, aurait reçu l’assurance verbale de la part de Paul Pogba qu’il privilégierait un retour à la Vieille Dame en cas de départ libre de tout contrat de Manchester United d’après Sky Sports. Ce qui est désormais chose faite. Les négociations entre la Juventus et Rafaela Pimenta, qui gère les intérêts du joueur depuis la disparition de Mino Raiola, auraient particulièrement bien progressé. D’ailleurs, Pimenta évaluerait actuellement les modifications réclamées sur le contrat avant la réunion finale pour définitivement acter le retour de Paul Pogba à la Juventus.

Le PSG et le Real Madrid tenteraient, en vain, d’inverser la tendance pour Pogba !