Mercato - Officiel : Première étape décisive pour l'avenir de Paul Pogba !

Publié le 1 juin 2022 à 13h45 par Arthur Montagne

En fin de contrat le 30 juin, Paul Pogba fait beaucoup parle de lui pour son avenir. Et alors que son futur club est toujours incertain, une chose est désormais sûre : il ne jouera plus à Manchester United. En effet, les Red Devils viennent d'officialiser le départ du milieu de terrain français qui ne prolongera pas son bail. Prochaine étape : l'annonce du nouveau club de Pogba.

C'est l'un des dossiers brûlants du mercato. L'avenir de Paul Pogba fait grandement parler. Et pour cause, son contrat à Manchester United s'achève le 30 juin et plusieurs clubs seraient intéressés par son recrutement à l'image de la Juventus qui semble être l'équipe la mieux placée pour obtenir la signature de Paul Pogba dont le nom a circulé du côté du PSG. Néanmoins, le départ de Leonardo a visiblement mis fin à cette piste à Paris. Mais si le flou règne toujours, une chose est désormais certaine, Paul Pogba ne sera plus un joueur de Manchester United où il a fait son retour en 2016 pour 105M€.

Once a Red, always a Red 🔴Thank you for your service, @PaulPogba 👏#MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 1, 2022

Manchester United confirme le départ de Pogba