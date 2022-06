Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une issue catastrophique pour l'avenir de Mauro Icardi ?

Publié le 1 juin 2022 à 11h00 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG, Mauro Icardi est clairement poussé au départ. Toutefois, malgré le retour d'Antero Henrique auprès de la direction parisienne pour tenter de boucler quelques ventes, celle de l'attaquant argentin semble dans une impasse totale. A tel point qu'une issue à la Jesé n'est pas à exclure pour l'ancien buteur de l'Inter Milan.

Il y a tout juste deux ans, le PSG décidait de lever l'option d'achat de Mauro Icardi estimée à 50M€. Il faut dire que l'attaquant argentin sortait d'une saison plutôt aboutie sous la forme d'un prêt et se présentait donc comme le remplaçant idéal d'Edinson Cavani dont le contrat arrivait à son terme. Cependant, depuis l'annonce de son transfert définitif, Mauro Icardi n'est que l'ombre de lui-même. Incapable de retrouver le niveau qui était le sien lorsqu'il était l'un des buteurs les plus redoutables de la scène européenne avec l'Inter Milan, l'Argentin enchaîne les pépins physiques et son hygiène de vie est régulièrement pointée du doigt. Titulaire à 13 reprises cette saison, Mauro Icardi n'a toutefois plus débuté un match 23 janvier et la victoire contre Reims (4-0). Avec seulement 5 buts inscrits pour un total de 30 apparitions toutes compétitions confondues, l'ancien milanais est très loin de répondre aux attentes et fera donc partie des joueurs poussés au départ cet été.



Il y a encore quelques années, Icardi était un des meilleurs attaquants d'Europe et ses stats avec l'Inter Milan étaient excellentes.

Depuis son arrivée au PSG, sa condition physique est en chute libre alors qu'entre 27 et 29 ans, il aurait eu être à son prime.

Quelle déchéance. pic.twitter.com/mao03YWIR6 — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) May 26, 2022

Le PSG dans une impasse pour Icardi ?