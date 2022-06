Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a pris les choses en main pour l’opération Tchouaméni !

Publié le 1 juin 2022 à 9h45 par Thomas Bourseau

En marge d’un éventuel transfert pour cet été, Kylian Mbappé serait monté au créneau afin de persuader Aurélien Tchouaméni de privilégier le PSG plutôt que le Real Madrid ou Liverpool qui ont été les deux destinations les plus probables. Néanmoins, la tentative de Mbappé aurait été vaine dans l’esprit de Tchouaméni.

Dans le cadre de sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2025, annoncée le samedi 21 mai dernier, il a été question d’un rôle plus important de Kylian Mbappé au sen de l’organigramme du PSG. En effet, en plus de la refonte du projet sportif qu’il aurait réclamé comme étant une condition pour qu’il accepte de prolonger son contrat, Mbappé pourrait avoir une voix qui portera sur certaines décisions sur le marché des transferts. D’ailleurs, le choix de nommer directeur sportif du PSG aurait même été « validé » par la star du Paris Saint-Germain comme le journaliste Julien Laurens le soulignait dernièrement. Pour autant, lors d’une entrevue avec The Daily Telegraph la semaine dernière, Mbappé assurait ne pas avoir un rôle qui outrepasserait celui de joueur.

Mbappé a contacté Tchouaméni, mais…