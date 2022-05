Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Capitaine, recrutement… Mbappé tape du poing sur la table pour les rumeurs !

Bien que les journaux aient fait part de promesses à Kylian Mbappé de la part du PSG sur le capitanat et sur son rôle dans les grandes décisions sportives du club à partir de sa prolongation de contrat, Mbappé a affirmé n’avoir aucun pouvoir de décision et qu’il n’outrepassera pas sa fonction de joueur.

Et si Kylian Mbappé n’avait finalement pas les pouvoirs de décision évoqués dans la presse depuis sa prolongation de contrat ? Samedi, sur la pelouse du Parc des princes dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1, Mbappé et le président Nasser Al-Khelaïfi ont affirmé que l’attaquant du PSG avait prolongé son contrat jusqu’en juin 2025. Dans la presse, il a été question d’un rôle que jouerait à l’avenir Mbappé sur les mercato, que ce soit au niveau du recrutement de certains joueurs et sur l’identité de la succession de Leonardo au poste de directeur sportif qui aurait depuis été attribué à Luis Campos, proche de Kylian Mbappé. En outre, on lui aurait promis le brassard de capitaine. Cependant, rien de cela ne serait vrai selon le principal intéressé.

« Je suis un joueur de football et je n'irai pas au-delà de cette fonction »

Au cours de l’interview accordée à Jason Burt, journaliste pour The Daily Telegraph , Kylian Mbappé a été interrogé sur les rumeurs circulant dans la presse selon lesquelles il bénéficierait d’un droit de véto sur les choix de recrutement du PSG ainsi que sur le capitanat. « Je suis un joueur de football avant tout. Je fais partie d'une équipe et d'un groupe. Nous avons tous un statut différent, mais je suis un joueur de football et je n'irai pas au-delà de cette fonction. Je suis un joueur de football, c'est tout... En ce qui concerne le fait d'être capitaine, nous avons déjà un capitaine [Marquinhos], un joueur important et je n'ai pas besoin d'être capitaine pour donner mon point de vue et montrer exactement ce dont je suis capable sur le terrain ».