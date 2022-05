Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé, PSG... Le Barça lâche une bombe !

Publié le 24 mai 2022 à 9h30 par Bernard Colas mis à jour le 24 mai 2022 à 9h53

À l’instar de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé a une décision décisive à prendre pour la suite de sa carrière, lui qui voit son contrat avec le FC Barcelone arriver à expiration. Mais de son côté, l’international français devrait opter pour un départ. C’est en tout cas la tendance au sein du club.

Entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone, l’histoire pourrait prendre fin dans les prochains jours. Engagé jusqu’au 30 juin, l’international français tarde à trouver un accord avec son club pour la prolongation de son bail, un feuilleton qui dure déjà depuis de longs mois et qui avait incité le Barça à vouloir vendre son joueur dès le mercato hivernal. Finalement, Ousmane Dembélé est resté en Catalogne et est parvenu à se relancer sous les ordres de Xavi, tout en échappant aux pépins physiques qui avaient jusqu’ici plombé son aventure catalane. Au sein de l’écurie blaugrana, l’optimisme était ainsi revenu concernant le renouvellement du bail de l’attaquant, mais le sentiment a depuis changé.

« À 95%, on le voit dehors »

Au fil des semaines, le FC Barcelone a changé de position au sujet d’Ousmane Dembélé. À un peu plus d’un mois de la fin de contrat du champion du monde tricolore, le club culé estime désormais que son départ est quasi acté, faute d’accord avec son agent. « À 95%, on le voit dehors », ont affirmé des sources du Barça à Mundo Deportivo . Le quotidien catalan précise qu’une ultime réunion est prévue dans les prochains jours entre l’agent Moussa Sissoko et le directeur du football barcelonais Mateu Alemany, mais les divergences seraient trop fortes entre les deux parties, une aubaine pour le PSG, qui pourrait faire d’Ousmane Dembélé le successeur d’Angel Di Maria.