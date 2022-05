Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La révélation fracassante du clan Longoria sur le feuilleton Kamara !

Publié le 24 mai 2022 à 8h30 par Dan Marciano

Ce dimanche, l'arrivée de Boubacar Kamara à Aston Villa a été officialisée par le club anglais. Pourtant, son agent avait promis à l'OM qu'il ne partirait pas libre à la fin de la saison.

Le choix de Boubacar Kamara a fait énormément parler ces dernières heures. En fin de contrat avec l'OM, le milieu de terrain ne manquait pas de prétendants, notamment en Espagne où l'Atlético lui faisait les yeux doux. Mais de manière surprenante, le joueur s'est engagé avec Aston Villa, quatorzième de Premier League et qui ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine. Responsable de la communication à l'OM, Jacques Cardoze a dévoilé les dessous de cette opération. Proche de Pablo Longoria, il a notamment indiqué que l'agent de Kamara avait promis au président marseillais qu'il ne quitterait pas son club formateur en tant qu'agent libre. Force est de constater qu'il n'a pas tenu sa promesse.

« Le jour de Noël, Pablo Longoria a reçu un coup de téléphone de l’agent de Kamara lui promettant qu’il ne partirait pas libre »