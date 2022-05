Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara a fait une Kylian Mbappé !

Publié le 23 mai 2022 à 16h30 par Thibault Morlain

En Espagne, on n’arrive toujours pas digérer le refus de Kylian Mbappé de rejoindre le Real Madrid. Mais voilà que Boubacar Kamara aurait fait pareil avec l’autre club de Madrid, l’Atlético de Madrid.

Entre l’OM et Boubacar Kamara, la belle histoire d’amour est aujourd’hui terminée. Ces derniers mois, Pablo Longoria a tout tenté pour prolonger le minot, étant même prêt à faire de gros efforts financiers. Mais cela n’a pas suffi pour convaincre Kamara qui a choisi de quitter librement le club phocéen. Un départ que le Marseillais a officialisé ce dimanche à l’occasion de Téléfoot : « Après de longues réflexions, des nuits où on ne dort pas. J’ai pris la décision de ne pas prolonger et de quitter l’OM. Je pense que c’est la meilleure décision pour la suite de ma carrière. Je suis arrivé à un stade de ma carrière où j’ai envie d’évoluer, de découvrir un nouveau championnat, un nouveau pays. J’ai choisi mon futur club ? Oui j’ai fait mon choix. Bientôt vous le saurez ». Et il n’aura pas fallu attendre très longtemps pour connaitre la destination de Boubacar Kamara. Alors que celui qui vient d’être appelé en équipe de France était annoncé à l’Atlético de Madrid, il a finalement opté pour Aston Villa. Ce lundi, le joueur de 22 ans a signé pour 5 ans avec les Villans. « Quand j’ai rencontré Steven, Christian et Johan chez moi, je savais qu’Aston Villa était pour moi. Leur ambition et leur détermination correspondent aux miennes », a expliqué Boubacar Kamara pour les médias de son nouveau club. « Je suis heureux que nous ayons pu attirer l’un des talents les plus prometteurs d’Europe. Nous avons un plan très clair pour renforcer notre équipe et Bouba est une part importante de cela », s’est lui réjoui Steven Gerrard.

Kamara comme Mbappé ?

Boubacar Kamara est donc un nouveau joueur d’Aston Villa. Du côté de Birmingham, on a bien évidemment le sourire, ce qui ne serait en revanche pas le cas à l’Atlético de Madrid. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’ex-Marseillais avait 4 offres entre les mains et comme expliqué par Antonio Ruiz, journaliste pour la Cadena Cope , il aurait trouvé un accord avec tout le monde. Ainsi, comme ce qui est arrivé au Real Madrid avec Kylian Mbappé, l’Atlético de Madrid était parvenu à un accord verbal avec Boubacar Kamara. Mais au final, c’est l’argent qui aurait parlé. Dans le choix du nouveau joueur d’Aston Villa, la prime à la signature aurait énormément pesé. Au grand dam donc des Colchoneros et de Diego Simeone qui pensaient ainsi accueillir Kamara cet été. Cela ne sera pas le cas finalement…