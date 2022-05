Mercato - OM : Boubacar Kamara a choisi son prochain club !

Foot - Mercato - OM

Alors que Boubacar Kamara a publiquement annoncé qu’il quittera l’Olympique de Marseille cet été, celui-ci se rapprocherait d’Aston Villa.

Formé à l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara va quitter librement le club dans les prochaines semaines. En effet, le joueur de 22 ans ne souhaite pas prolonger son contrat, qui se termine le 30 juin prochain, comme il l’a annoncé au micro de Téléfoot ce dimanche matin : « J’ai pris la décision de ne pas prolonger et de quitter l’OM » . Essentiel dans l’entrejeu de Jorge Sampaoli, le Français a déjà vu plusieurs prétendants s’intéresser à sa situation, et ce dernier serait proche de s’engager avec l’un d’entre eux, en Angleterre.

Longtemps annoncé proche de l’Atlético de Madrid, où Diego Simeone voyait en lui le successeur d’Hector Herrera, Boubacar Kamara ne devrait finalement pas rejoindre les Colchoneros . En effet, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le Français serait proche de s’engager librement en faveur d’Aston Villa. Si rien n’est encore signé, les deux parties auraient tout de même trouvé un accord verbal.

Aston Villa are closing on Boubacar Kamara from Olympique Marseille as free agent signing. @MatteMoretto 🇫🇷 #AVFCDeal not signed yet but verbally almost agreed. Work in progress.