Mercato - Officiel : Kamara rejoint Aston Villa !

Foot - Mercato

Après avoir officialisé son départ de l’OM ce dimanche, Boubacar Kamara vient de signer son contrat avec Aston Villa.

Arrivé au terme de son contrat avec l’OM, Boubacar Kamara va poursuivre sa carrière en Angleterre. En effet, ce lundi, il a paraphé un contrat de 5 ans avec Aston Villa. « Quand j’ai rencontré Steven, Christian et Johan chez moi, je savais qu’Aston Villa était pour moi. Leur ambition et leur détermination correspondent aux miennes », a lâché Kamara pour les médias des Villans.

Aston Villa is delighted to announce the signing of @BoubaKamara_4 on a five-year contract! ✅