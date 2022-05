Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point du clan Galtier sur le PSG !

Publié le 23 mai 2022 à 9h00 par Thibault Morlain

Ces dernières heures, le nom de Christophe Galtier est revenu au PSG pour prendre la succession de Mauricio Pochettino. Dans l’entourage de l’entraîneur de l’OGC Nice, on a alors souhaité mettre les choses au point.

Qui sera le prochain entraîneur du PSG ? Mauricio Pochettino étant sur le départ, il faut remplacer l’Argentin et selon les derniers échos, Zinedine Zidane ne viendra pas. Il faut donc regarder ailleurs et la solution pourrait se nommer Christophe Galtier. Avec la nomination à venir de Luis Campos comme directeur sportif du PSG, l’entraîneur de l’OGC Nice, très proche du Portugais, pourrait débarquer. « Comment ? Répétez. Je n’ai pas bien compris. Vous me l’apprenez. Ce sont des informations. Je suis très surpris de ce que vous me dites. Je ne sais pas quoi vous dire », expliquait Galtier à propos de ces rumeurs l’envoyant au PSG.

Galtier au PSG ?

Pourtant, ce lundi, L’Equipe en remet une couche sur une possible arrivée de Christophe Galtier. Au PSG, l’idée serait de nommer un entraîneur jeune et l’entraîneur de l’OGC Nice serait bel et bien pisté. Toutefois, pour le quotidien sportif, le clan Galtier assure que pour le moment, il n’y aurait aucun contact direct avec le PSG. A suivre…