Mercato - PSG : Cette sortie énigmatique sur l’opération Paul Pogba…

Publié le 23 mai 2022 à 6h45 par Thomas Bourseau

Alors que Paul Pogba semblait être sur le départ pour le PSG, une arrivée à la Juventus serait bien plus probable, un accord ayant été trouvé selon la presse italienne. Cependant, l’entraîneur de la Vieille Dame n’a pas mis un terme au suspense.

Depuis près d’un an, Leonardo travaillerait en coulisse sur le dossier Paul Pogba. Et alors que le directeur sportif du PSG semble avoir été limogé et sur le point d’être remplacé par Luis Campos, cela a coïncidé avec le retournement de situation dans le feuilleton Pogba. Un temps annoncé proche du PSG, le milieu de terrain de Manchester United, où son contrat courant jusqu’en juin prochain ne devrait pas être prolongé, un accord avec la Juventus aurait été trouvé pour que Paul Pogba effectue son grand retour au club qu’il a côtoyé entre 2012 et 2016. Néanmoins, à la Juventus, on ne veut pas vendre la mèche.

« J’ai besoin de quelqu'un qui sait jouer au tennis »

C’est du moins ce qu’il faut tirer du témoignage de Massimiliano Allegri dans des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport qui a en outre été interrogé sur des retrouvailles avec Paul Pogba, qui était son partenaire de basket à l’époque. « On sait ce qu'on veut faire mais la première chose à faire c'est de bien évaluer ceux qu'on a. Je joue seulement au tennis. J'ai besoin de quelqu'un qui sait jouer au tennis » . a confié Allegri en ne manquant pas de rire au passage.