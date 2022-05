Mercato - OM : Le feuilleton Kamara connaît enfin son dénouement !

Foot - Mercato - OM

Pendant de longs mois, il a été question d’une prolongation de contrat de Boubacar Kamara. Néanmoins, le minot marseillais a confirmé son départ libre de tout contrat de l’OM. Et il semblerait que son destin le mène à Birmingham au Aston Villa entraîné par Steven Gerrard.

Formé à l’OM, Boubacar Kamara a disputé son dernier match sous les couleurs de son club de toujours samedi soir lors de la réception de Strasbourg au Vélodrome (4-0). Arrivé à la fin de son contrat, le minot marseillais va plier bagage pour se lancer un nouveau challenge du haut de ses 22 ans comme ce dernier l’a fait savoir dans Téléfoot dimanche matin. « Après de longues réflexions, des nuits où on ne dort pas. J’ai pris la décision de ne pas prolonger et de quitter l’OM. Je pense que c’est la meilleure décision pour la suite de ma carrière. Je suis arrivé à un stade de ma carrière où j’ai envie d’évoluer, de découvrir un nouveau championnat, un nouveau pays. J’ai choisi mon futur club ? Oui j’ai fait mon choix. Bientôt vous le saurez ».

Et alors que l’Atletico de Madrid semblait tenir la corde avec un accord de principe trouvé entre les deux parties comme Foot Mercato le révélait dernièrement, Steven Gerrard serait parvenu à dernièrement inverser. Après avoir supervisé Boubacar Kamara en avril dernier, l’entraîneur d’Aston Villa aurait joué un rôle clé pour que cette opération se concrétise. Selon Fabrizio Romano, un accord total aurait été convenu entre le clan Kamara et les dirigeants des Villans . Kamara y retrouverait son ancien coéquipier Morgan Sanson.

Boubacar Kamara to Aston Villa, done deal. Full agreement reached on a five year deal, valid until June 2027. Medical, official signature & club statement pending. 🚨🇫🇷 #AVFCSteven Gerrard was key to explain the project and get the green light from Kamara on a free transfer. pic.twitter.com/omeF8rCinG