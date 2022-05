Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie surprenante d'Allegri sur le feuilleton Paul Pogba !

Publié le 22 mai 2022 à 22h45 par Dan Marciano

Après la défaite de son équipe face à la Fiorentina. Massimiliano Allegri a été interrogé sur une arrivée de Paul Pogba. L'entraîneur de la Juventus a manié l'humour pour échapper à cette question.

La saison est terminée. Les dirigeants du PSG vont maintenant se concentrer sur la reconfiguration du club. Les premières décisions ont déjà été prises puisque Leonardo aurait été démis de ses fonctions et remplacé par Luis Campos. Les décideurs du club vont également se pencher sur le recrutement estival pour bâtir une nouvelle équipe. Parmi les chantiers entamés figure la reconstruction du milieu de terrain. Le PSG aimerait recruter un numéro 8 box-to-box capable, si possible capable de marquer des buts. La piste Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) ferait figure de priorité, mais le dossier Pau Pogba n'aurait pas été refermé.

« J'ai besoin de quelqu'un qui sait jouer au tennis »

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba aurait été contacté par les responsables du PSG. Mais dans ce dossier, la Juventus se montrerait plus active. Une rencontre aurait eu lieu avec l'entourage du joueur français pour discuter d'un possible retour à Turin. Interrogé sur la piste Paul Pogba, Massimiliano Allegri a botté en touche. « On sait ce qu'on veut faire mais la première chose à faire c'est de bien évaluer ceux qu'on a » a confié le technicien avant d'être relancé. L'entraîneur de la Juventus a été questionné sur sa forme au basket, un sport dans lequel il avait l'habitude de défier le joueur. « Je joue seulement au tennis. J'ai besoin de quelqu'un qui sait jouer au tennis » a lâché, hilare, Allegri dans des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport .