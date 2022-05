Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après l'échec Mbappé, Ancelotti a déjà trouvé la solution !

Publié le 22 mai 2022 à 21h30 par Amadou Diawara

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, Kylian Mbappé semblait être destiné à rejoindre le Real Madrid cet été, mais il en a finalement décidé autrement. Après son échec avec le numéro 7 du PSG, Carlo Ancelotti devrait miser sur des solutions internes, plutôt que de chercher une alternative sur le marché.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé a signé un contrat de cinq saisons. Alors qu'il n'avait jamais prolongé son contrat, le numéro 7 parisien risquait de partir librement et gratuitement cet été. D'autant que, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé avait pris un engagement moral avec le Real Madrid depuis le mois de janvier. Mais au tout dernier moment, le champion du monde français a finalement décidé de parapher un nouveau bail de trois saisons avec le PSG. Malgré tout, le Real Madrid ne devrait pas se jeter sur un autre attaquant cet été.

Vinicius Jr et Rodrygo pour oublier Kylian Mbappé ?

Selon les informations d' AS , divulguées ce dimanche matin, le Real Madrid aurait laissé en suspens l'idée de se jeter sur une alternative à Kylian Mbappé, et ce, parce qu'il n'avait pas du tout prévu un tel scénario avec le Français. A en croire le média espagnol, le club emmené par Carlo Ancelotti préférerait voir le « verre à moitié plein » après l'échec avec le numéro 7 du PSG. Alors que Kylian Mbappé va rester à Paris cet été, le Real Madrid peut lancer plus tôt que prévu son projet de faire de Vinicius Junior et Rodrygo des stars. En effet, les deux cracks brésiliens pourront exploser plus vite et plus facilement sans le Français. Ainsi, le Real Madrid aurait trouvé une solution 2 en 1 en interne pour remplacer Kylian Mbappé.