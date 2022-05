Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, prolongation… Les dessous du choix de Mbappé !

Publié le 22 mai 2022 à 9h15 par Thibault Morlain

C’est officiel depuis ce samedi, Kylian Mbappé a prolongé avec le PSG jusqu’en 2025. Annoncé très proche du Real Madrid, le Français va ainsi continuer à Paris au terme d’une longue période de réflexion pleine de rebondissements.

Ces dernières heures, cela sentait de plus en plus bon pour la prolongation de Kylian Mbappé. Et finalement, l’annonce est tombée juste avant le coup d’envoi de la rencontre entre le PSG et Metz. Nasser Al-Khelaïfi s’est présenté avec Mbappé sur la pelouse du Parc des Princes pour officialiser la prolongation jusqu’en 2025. « Je suis très content de continuer l’aventure, de rester ici en France, à Paris dans ma ville. J’ai toujours dit que Paris c’était ma maison », a notamment lâché le joueur du PSG.

Les arguments du PSG

Ce dimanche, L’Equipe a fait certaines révélations sur les coulisses de cette prolongation de Kylian Mbappé. Il est notamment expliqué que le joueur du PSG a longtemps penché pour le Real Madrid. Dimanche dernier, lors des Trophées UNFP, quand il expliquait avoir quasiment fait son choix, ce n’était pas forcément pour une prolongation dans la capitale française. Comme expliqué par le quotidien sportif, il y a une dizaine de jours, Mbappé aurait trouvé un accord avec les Merengue. Mais le PSG a donc fini par inverser la tendance. Comment ? Tout d’abord, les dirigeants parisiens auraient compris les défauts en interne pointés du doigts. Des changements ont alors été promis, cela a d’ailleurs commencé avec le départ de Leonardo. Ensuite, le PSG aurait pris le Français par les sentiments en lui expliquant ses responsabilités pour le football français. De quoi faire mouche auprès de Kylian Mbappé, qui a donc snobé le Real Madrid pour le 3ème fois de sa carrière.