Mercato - PSG : L'énorme révélation de Pochettino sur la prolongation de Mbappé !

Publié le 22 mai 2022 à 8h30 par Amadou Diawara

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, Kylian Mbappé a finalement décidé de snober le Real Madrid et de prolonger au PSG. Et à en croire Mauricio Pochettino, il a appris la nouvelle seulement quelques minutes avant l'annonce officielle.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé disposait d'un accord de principe pour signer librement et gratuitement au Real Madrid à la fin de son contrat le 30 juin depuis le mois de janvier. Au début du mois d'avril, Le 10 Sport vous a annoncé que le PSG avait refait son retard sur le club merengue en ce qui concerne Kylian Mbappé. Et finalement, le champion du monde français a décidé de parapher un nouveau bail de trois ans avec le PSG, comme il l'a annoncé ce samedi soir au Parc des Princes : « Je suis très content de continuer l’aventure, de rester ici en France, à Paris dans ma ville. J’ai toujours dit que Paris c’était ma maison. J’espère continuer à faire ce que j’aime le plus : jouer au foot et gagner des trophées avec vous. Merci à tous pour cet accueil ! » . Après le carton face au FC Metz (5-0), Mauricio Pochettino a affiché sa joie de voir Kylian Mbappé prolonger avec le PSG, après avoir fait un énorme aveu.

«Pour Mbappé, je l'ai su quelques minutes avant la communication officielle»

« Pour (Kylian) Mbappé, je l'ai su quelques minutes avant la communication officielle. Sa prolongation est très importante pour le club et on est très contents. J'ai suivi les négociations depuis mon arrivée, il y a un an et demi, il y a eu différentes phases. On est surtout fiers de son évolution sportive. Quand on est arrivés, c'était un joueur très critiqué en France, qui n'arrivait pas toujours à exprimer tout son potentiel, alors je suis très content de sa progression. Sa prolongation, c'est le travail du président et de tout un club et Kylian s'identifie vraiment à la ville » , a déclaré Mauricio Pochettino en conférence de presse d'après-match.