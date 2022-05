Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le numéro de Kylian Mbappé au Real Madrid était déjà connu !

Publié le 23 mai 2022 à 0h15 par La rédaction

Si Kylian Mbappé a finalement prolongé au Paris Saint-Germain, celui-ci aurait pu hériter du numéro 10 de Luka Modric en rejoignant le Real Madrid.

Florentino Pérez a finalement vu Kylian Mbappé lui échapper, une fois de plus. En effet, le président du Real Madrid tente en vain d’attirer le Français depuis plusieurs années, et pensait enfin tenir la bonne occasion. Le joueur de 23 ans voyait son contrat arriver à expiration le 30 juin et rêve de jouer pour les Merengue depuis son enfance, une aubaine pour le club espagnol. Toutefois, l’attaquant a finalement prolongé avec le PSG malgré les efforts madrilènes, et notamment de Luka Modric, prêt à lui céder son numéro.

Le numéro 10 attendait Mbappé

Décidément, même le vestiaire du Real Madrid semblait prêt à faire des efforts pour donner envie à Kylian Mbappé de rejoindre la Casa Blanca . En effet, selon les informations de Foot Mercato , Luka Modric aurait accepté de céder le numéro 10 qu’il possède depuis cinq saisons afin de le laisser à l’international français, qui porte déjà ce maillot en équipe de France. Finalement, Kylian Mbappé évoluera avec le numéro 7 au PSG.