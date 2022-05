Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare sa vengeance après l'échec avec Mbappé !

Publié le 22 mai 2022 à 15h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il vient de parapher un nouveau bail de trois saisons avec le PSG, Kylian Mbappé aimerait voir sa direction boucler la signature d'Aurélien Tchouaméni. Toutefois, le club de la capitale devrait se frotter au Real Madrid et à Liverpool sur ce dossier. En effet, le club merengue voudrait s'offrir rapidement Aurélien Tchouaméni pour oublier l'échec avec Kylian Mbappé, tandis que les Reds auraient des arguments qui plairaient au joueur.

La décision de Kylian Mbappé a fait l'effet d'une bombe. En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, le champion du monde français se rapprochait dangereusement d'un départ vers le Real Madrid. Toutefois, Kylian Mbappé a finalement décidé de s'inscrire encore plus sur la durée avec le PSG, prolongeant son contrat de trois saisons. Et alors qu'il compte remporter de nouveaux titres majeurs avec l'écurie parisienne, l'ex-pensionnaire de l'AS Monaco voudrait voir Aurélien Tchouaméni renforcer le milieu de terrain de son équipe. En effet, comme l'a indiqué Foot Mercato ce dimanche après-midi, Kylian Mbappé serait un grand fan de son coéquipier en équipe de France et voudrait le voir le rejoindre au PSG dès cet été. Et il pourrait obtenir gain de cause, puisque Nasser Al-Khelaïfi n'aurait pas tiré un trait sur Aurélien Tchouaméni. D'ailleurs, le président du PSG serait toujours en contact avec l'agent du Monégasque. Toutefois, Kylian Mbappé pourrait voir son souhait être brisé par le Real Madrid ou Liverpool.

Kylian Mbappé réclame Aurélien Tchouaméni au PSG

Toujours selon Foot Mercato , le Real Madrid voudrait vite oublier l'échec avec Kylian Mbappé. Dans cette optique, le club emmené par Carlo Ancelotti aurait décidé de revenir à la charge pour Aurélien Tchouaméni ces dernières heures en relançant les contacts avec l'AS Monaco et le représentant du joueur. « Sonnés par l'échec Mbappé » , Florentino Pérez souhaiterait boucler très rapidement l'opération Tchouaméni pour pouvoir se focaliser ensuite sur les apports offensifs. Et malgré sa grande détermination, le président du Real Madrid n'aurait pas encore formulé d'offre sur ce dossier.

Le Real Madrid et Liverpool en embuscade pour Aurélien Tchouaméni ?

En ce qui concerne Liverpool, Jürgen Klopp apprécierait toujours Aurélien Tchouaméni, qu'il considérerait d'ailleurs comme l'une de ses priorités au milieu de terrain. Et le coach des Reds auraient un bel avantage sur ce dossier, puisque le crack de l'AS Monaco serait prêt à se laisser tenter par une aventure à Anfield. Reste à savoir si la voix de Kylian Mbappé aura le pouvoir de convaincre Aurélien Tchouaméni de recaler à la fois le Real Madrid et Liverpool pour signer au PSG cet été.