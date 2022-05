Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé réclame sa première recrue au Qatar !

Publié le 22 mai 2022 à 14h00 par Amadou Diawara

Alors qu'il vient de parapher un nouveau bail avec le PSG, Kylian Mbappé aimerait voir Aurélien Tchouaméni le retrouver à Paris. Et cela tombe plutôt bien, puisque Nasser Al-Khelaïfi serait toujours en contact avec l'agent du milieu de terrain de l'AS Monaco.

Partagé entre le PSG et le Real Madrid à un mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé a finalement opté pour le choix de la stabilité. Plutôt que de tenter une toute nouvelle aventure en Espagne du côté de la Maison-Blanche , le champion du monde français a préféré poursuivre au PSG et signer un nouveau contrat de trois ans à Paris. Et pour que le club de la capitale soit d'autant plus compétitif la saison prochaine, Kylian Mbappé aimerait voir Aurélien Tchouaméni le rejoindre.

Kylian Mbappé veut qu'Aurélien Tchouaméni signe au PSG

Selon les informations de Foot Mercato, Kylian Mbappé souhaiterait que son compatriote français Aurélien Tchouaméni quitte l'AS Monaco cet été pour le retrouver au PSG. Et heureusement pour le numéro 7 parisien, Nasser Al-Khelaïfi serait toujours intéressé par le milieu de terrain de 22 ans. D'ailleurs, le président du PSG serait encore en contact avec l'agent d'Aurélien Tchouaméni.