Mercato - PSG : Di Maria s'enflamme pour sa dernière au Parc des Princes !

Publié le 22 mai 2022 à 9h41 par Amadou Diawara

Ce samedi soir, Angel Di Maria a disputé son dernier match au Parc des Princes sous les couleurs du PSG. Présent en zone mixte, El Fideo a confié qu'il avait vécu une nuit inoubliable.