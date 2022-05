Mercato - PSG : Angel Di Maria a déjà trouvé son prochain club !

Foot - Mercato - PSG

Après sept saisons passées au PSG et dans l’hexagone, Angel Di Maria va traverser les Alpes pour se lancer un nouveau challenge à Turin. Un contrat de deux saisons l’attendrait à la Juventus.

Dans la soirée de vendredi, le PSG a publié un communiqué officiel dans lequel le champion de France officialisait le départ libre de tout contrat d’un des chouchous du public parisien : Angel Di Maria. En l’espace de sept saisons au PSG, Di Maria est au fil du temps devenu un membre indéboulonnable du onze de départ du Paris Saint-Germain, sachant régulièrement tirer son épingle du jeu dans les grands matchs. Et alors qu’il est déjà passé par la Liga NOS au Benfica Lisbonne, la Liga au Real Madrid et la Premier League à Manchester United, Angel Di Maria devrait se lancer un nouveau challenge dans l’un des cinq grands championnats européens.

C’est en effet l’information communiquée par le journaliste Pedro Almeida sur son compte Twitter ces dernières heures. Le départ en tant qu’agent libre d’Angel Di Maria du PSG devrait déboucher sur une arrivée à la Juventus, habituée de ces opérations sans verser la moindre indemnité de transfert. Un contrat de deux saisons le lierait à la Juventus d’après le journaliste assorti d’un salaire annuel de 7M€. Reste à savoir si Di Maria parviendra à briller à la Vieille Dame à présent.

