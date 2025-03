XV de France - Antoine Dupont : Polémique avec son aventure à Paris

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Véritable locomotive du XV de France et du Stade Toulousain, Antoine Dupont avait opéré à un choix très fort l'an dernier en loupant le Tournoi des 6 Nations pour privilégier le Rugby à XIII et la préparation des JO de Paris 2024. Une décision qui avait fait polémique de la part du capitaine des Bleus comme le rappelle Yoann Huget.

Antoine Dupont est entré encore un peu plus dans le coeur des Français l'été dernier avec sa médaille d'or aux JO de Paris, obtenue avec la délégation française de rugby à XIII. Pourtant, au départ, ce choix avait fait polémique de la part du capitaine du XV de France, qui avait volontairement raté le Tournoi des 6 Nations quelques mois auparavant avec les Bleus avant de préparer ces Jeux Olympiques. Une décision qui avait été reprochée à Antoine Dupont dans l'opinion publique.

« On lui rejette la faute dessus »

Yoann Huget, ancien joueur du XV de France, revient sur cette polémique qui a fait couler beaucoup d'encre : « Dupont c’est le seul qui arrive à se sortir du sport, il représente le rugby, c’est une personnalité comme Zidane peut l’être. Quand Antoine prend la parole, il est écouté au-delà du sport. Il a gagné sur le terrain et en dehors. Quand il prend le risque de partir pour le rugby à VII, il se retrouve un peu seul car l’équipe de France fait un Tournoi mitigé et on lui rejette la faute dessus. Il fait ce choix car il y a les JO en France et il allé chercher le mérite tout seul », explique-t-il dans un entretien accordé à l’Union.

Bientôt un sacre mondial ?

Ce dossier JO de Paris étant désormais clos, Antoine Dupont peut se tourner vers l'avenir avec le XV de France, et notamment l'optique d'un premier titre Mondial avec la Coupe du Monde qui se profile en 2027 : « La France a toutes les chances de l’emporter. Les Bleus auront pris un peu plus d’expérience, un vécu collectif qui n’est pas négligeable, des joueurs arriveront à maturité à ce moment-là. Il y aura une pression moins forte que lors du Mondial en France, donc cette équipe sera parmi les favorites », poursuit Yoann Huget. Le message est passé...