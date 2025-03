Ntamack - XV de France : C’est terminé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir purgé sa suspension, Romain Ntamack est prêt à réintégrer le XV de France pour affronter l’Irlande ce samedi. La fin du calvaire pour le joueur, qui sera titularisé par Fabien Galthié selon les informations de RMC. Thomas Ramos, qui avait assuré l’intérim en Italie, sera quant à lui aligné à l’arrière.

La soirée aurait pu être parfaite le vendredi 31 janvier. Alors que le XV de France s’était largement imposé contre le pays de Galles (43-0), Fabien Galthié perdait Romain Ntamack, dix-huit mois après son dernier match sous le maillot bleu. L’ouvreur a reçu un carton rouge qui l’a privé des terrains quelques semaines, et donc des déplacements en Angleterre et en Italie. « Il est la première victime et le plus déçu. C’est un fait de jeu qui ne lui ressemble pas et qui lui coûte cher », confiait Antoine Dupont après la rencontre.

La suspension de Ntamack est terminée

Une suspension qui touche à sa fin puisque Romain Ntamack sera autorisé à retrouver le XV de France ce samedi, avec un troisième déplacement de suite, sur la pelouse de l’Irlande (15h15). Et c’est dans la peau d’un titulaire que le Français va retrouver la compétition, Fabien Galthié ayant décidé de l’aligner au poste de demi d’ouverture selon les informations de RMC.

La FFR grince toujours des dents

Alors que Matthieu Jalibert, contre Angleterre, puis Thomas Ramos, en Italie, avaient assuré l’intérim, Romain Ntamack retrouve sa place, cinq semaines après son dernier match. Ramos sera quant à lui derrière. C’est donc la fin du calvaire pour le joueur du Stade Toulousain, même si le sujet de sa suspension fait encore grincer des dents au sein de la FFR, surtout après avoir appris que Garry Ringrose, coupable d’une faute semblable et suspendu pour la même durée que Romain Ntamack, pourrait revenir plus tôt que prévu. A la différence du Français, l’Irlandais a pu compter sur la rencontre Leinster pour réduire sa suspension et ne rater qu’un match de sa sélection.

« Comme tout le monde, nous avons été très surpris quand nous avons appris la décision concernant Garry Ringrose, en comparaison des modalités d’application de la sanction qui avait été imposées à Romain Ntamack. Les deux cas nous semblaient pourtant très comparables, a déclaré le vice-président de la FFR Jean-Marc Lhermet auprès de Midi Olympique. Garry Ringrose n’a jamais joué avec sa province lors des matchs intercalaires du Tournoi des 6 Nations. Rien ne laisse penser que cela aurait été le cas cette fois-ci ».