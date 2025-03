Ntamack, le très gros problème !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours du choc en Irlande, plusieurs interrogations entourent la composition du XV de France à l'image de la présence ou non de Romain Ntamack pour former la charnière aux côtés d'Antoine Dupont. D'ailleurs, pour Vincent Moscato, la titularisation de l'ouvreur toulousain poserait un gros problème concernant le positionnement de Thomas Ramos qui serait donc repositionné à l'arrière, un poste où Léo Barré a brillé contre l'Italie.

Après la large victoire en Italie, le XV de France a rendez-vous en Irlande samedi pour le choc du Tournoi des VI Nations. Une rencontre qui déterminera probablement le futur vainqueur puisque si le XV du Trèfle l'emporte, le Grand Chelem sera à portée de main. Dans le cas inverse, les Français se laisseront une chance de remporter le Tournoi. Pour l'occasion, Romain Ntamack sera à disposition de Fabien Galthié puisqu'il fait son retour de suspension après avoir purgé sa sanction de deux matches. Mais la question est désormais de savoir si l'ouvreur toulousain sera aligné au coup d'envoi du choc en Irlande. Cependant, cette perspective pose notamment un problème avec Thomas Ramos, qui était aligné à l'ouverture aux côtés d'Antoine Dupont contre l'Italie, comme le constate Vincent Moscato.

Moscato note un problème avec Ntmack

« Ntamack, le problème si tu le fais jouer d’entrée, tu vas te poser la question de mettre Ramos à l’arrière. Et quand tu n’as pas jouer pendant cinq semaines, tu ne pourras pas finir », lâche l'ancien international au micro du Super Moscato Show sur RMC, avant d'en rajouter une couche, assurant que Romain Ntamack devrait se contenter de 50 minutes de jeu en Irlande.

«Il va faire 50 minutes et voilà»

« Un risque ? Au début, on pouvait penser, mais maintenant ils sont tellement entraînés les mecs, qu’il sait. Il lui fait passer des tests, des entraînements à haute intensité avec une opposition et des conditions de match, il s’entraîne depuis quatre ou cinq semaines. Rien ne remplace les matchs, mais il a assez de bouteille. Il sait qu’il peut faire entre 40 et 50 minutes, donc il sait qu’il va le remplacer. Mais je pense qu’il va le faire jouer d’entrée. Il va faire 50 minutes et voilà », ajoute Vincent Moscato.