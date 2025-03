«C’est fini» : Le désastre avec Antoine Dupont

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'occasion de la sortie de son autobiographie intitulée « Je ne vous avais pas dit au revoir », Yoann Huget est revenu sur sa longue carrière au plus haut niveau, qui s'est terminé sur une terrible blessure au tendon d'Achille en 2021. L'ancien joueur du Stade Toulousain jette un regard lucide sur son parcours et sur la fin de sa carrière.

Yoann Huget n’a pas été épargné par les blessures durant sa carrière. Et c’est sur une dernière douleur que le joueur a mis fin à sa carrière. En avril 2021, le membre du Stade Toulousain se blessait gravement au tendon d’Achille lors d’une rencontre de Top 14 face au Racing 92. Dans la foulée, il annonce la fin de sa carrière. Terrible hasard, Huget avait reçu le ballon du jeune Antoine Dupont. « Il a mis fin à ma carrière » plaisante l’ancien ailier du XV de France.

Succession d’Antoine Dupont : La grande annonce de Toulouse !

➡️ https://t.co/AP2j3pWRGI pic.twitter.com/yjYZosq2K5 — le10sport (@le10sport) March 1, 2025

« Je comprends que c’est le tendon d’Achille »

Au cours d’un entretien accordé à l’Union, Huget est revenu sur cette terrible soirée. « Je ne sais pas ce que c’est. Au début, je pense que l’arbitre me marche dessus mais quand je vois qu’il est très loin, je comprends que c’est le tendon d’Achille et là je sais que c’est fini » a confié l’ancien joueur. Même si la date de sa retraite s’est imposée à lui, le natif de Pamiers a quitté le rugby avec le sentiment du devoir accompli.

Huget tire le rideau sans regret

« Pour moi, le rugby c’était beaucoup en dehors, car c’est ma passion. Je me suis pas dit que j’allais faire une dernière année. J’avais tout donné, tout fait. Arrêter a aussi été un soulagement. J’ai consacré un tiers de ma vie au rugby et j’allais pouvoir faire autre chose, profiter de ma famille. J’ai eu la chance de voyager beaucoup, d’aller en équipe de France, mais tout cela a un prix. On part de la maison pendant six mois et on passe à côté de sa vie de famille » a confié Huget.