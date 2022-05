Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est déjà tombé pour Angel Di Maria !

Publié le 21 mai 2022 à 10h15 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria va partir librement et gratuitement cet été. D'ailleurs, El Fideo aurait déjà bouclé son transfert vers la Juventus.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Angel Di Maria va migrer vers d'autres horizons. En fin de contrat le 30 juin, El Fideo ne sera pas prolongé par le club de la capitale. Ainsi, Angel Di Maria fera ses valises cet été et rejoindra un nouveau club librement et gratuitement, comme l'a annoncé officiellement le PSG ce vendredi soir. Et après avoir évolué en Argentine (Rosario), au Portugal (Benfica), en Espagne (Real Madrid), en Angleterre (Manchester United) et en France (PSG), l'attaquant de 34 ans devrait migrer vers l'Italie du côté de la Juventus.

Angel Di Maria va quitter le PSG pour la Juventus

Selon les informations de Pedro Almeida, divulguées sur son compte Twitter , le transfert d'Angel Di Maria vers la Juventus serait déjà bouclé. En effet, l'attaquant du PSG devrait signer un contrat de deux saisons avec la Vieille Dame et percevoir un salaire d'environ 7M€ à Turin. Des indiscrétions confirmées par Nicolo Schira. A en croire le journaliste italien, la Juve serait bien sur le point de finaliser la signature libre et gratuite d'Angel Di Maria.