Mercato - PSG : Di Maria fait déjà ses adieux !

Publié le 20 mai 2022 à 15h00 par Amadou Diawara mis à jour le 20 mai 2022 à 15h01

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria ne va pas prolonger son séjour à Paris. Après le dernier entrainement avec le club de la capitale, El Fideo a fait ses adieux au club rouge et bleu sur les réseaux sociaux.

Arrivé de Manchester United à l'été 2015, Angel Di Maria partira cet été après sept saisons de bons et loyaux services au PSG. En fin de contrat le 30 juin, El Fideo dispose d'une clause pour prolonger d'une année. Toutefois, la direction du PSG a décidé de ne pas la lever. Ainsi, Angel Di Maria va, sauf énorme rebondissement, quitter le club de la capitale librement et gratuitement cet été. Et alors qu'il s'est entrainé pour la dernière fois avec le PSG ce vendredi, Angel Di Maria a tenu à faire ses adieux au club parisien sur les réseaux sociaux.

«Merci»

Sur son compte Instagram , Angel Di Maria a posté une photo de groupe des joueurs et du staff du PSG avec le message « Merci » en légende. Reste à savoir quelle sera la prochaine destination d' El Fideo .