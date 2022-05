Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le premier gros coup de Pérez se confirme !

Publié le 20 mai 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid, Antonio Rüdiger confirme qu'il va quitter Chelsea cet été et qu'il ne prolongera donc pas son contrat qui s'achève le 30 juin avec les Blues.

Cet été, le Real Madrid espère profiter du marché des joueurs libres afin de se renforcer de manière drastique. Bien évidemment, la grande priorité se nomme Kylian Mbappé, mais sa signature est loin d'être actée, au point que ces dernières heures la tendance est même à une prolongation au PSG. En revanche, le club merengue semble sur le point de boucler un autre dossier, à savoir celui d'Antonio Rüdiger. Le défenseur allemand voit son contrat à Chelsea prendre fin le 30 juin et son arrivée au Real Madrid semble quasiment actée. Il vient d'ailleurs d'officialiser son départ des Blues .

Rüdiger annonce son départ de Chelsea

« Je n'aime pas les adieux. Mais je vais essayer de rendre celui-ci spécial, venant du cœur », écrit Antonio Rüdiger dans un long message publié sur son site internet avant rendre un hommage appuyé à N'Golo Kanté et aux fans des Blues . Un texte qu'il conclut en annonçant que « Chelsea sera toujours dans mon cœur. Londres sera toujours ma maison. Je suis venu ici seul, et maintenant j'ai une femme et deux beaux enfants. J'ai aussi un nouveau frère pour la vie qui s'appelle Kova. J'ai une FA Cup, une Europa League et une Ligue des champions. Et bien sûr, j'ai des centaines de souvenirs qui resteront avec moi pour toujours. Mais en fait, je veux vous laisser avec un dernier souvenir qui est doux-amer. Parfois, les choses qui ont le plus d'impact sur vous ne sont pas toutes bonnes, ni toutes mauvaises. Pour moi, ce souvenir est simplement celui de Chelsea. Oui, j'ai entendu les abus. Mais j'ai aussi ressenti l'amour. À la fin de la journée, la lumière était plus forte que l'obscurité. Pour cela, je serai toujours Chelsea. Merci, Rudi . » Arrivé en 2017 à Chelsea, Antonio Rüdiger a désormais de bonnes chances de s'engager avec le Real Madrid.