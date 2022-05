Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Paul Pogba, c'est déjà terminé !

Publié le 21 mai 2022 à 9h10 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba serait suivi de près par le PSG et la Juventus. Selon la presse italienne, La Pioche aurait déjà fait son choix, et il aurait opté pour un retour chez la Vieille Dame.

Après avoir recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma pour 0€ l'été dernier, le PSG voudrait continuer sur sa lancée et en faire de même avec Paul Pogba. Alors que La Pioche sera en fin de contrat le 30 juin, le club de la capitale verrait d'un très bon oeil l'idée de le recruter librement et gratuitement. Toutefois, le PSG serait soumis à la concurrence de la Juventus sur ce dossier. Et il semblerait que Paul Pogba ait déjà choisi de snober Paris pour faire son retour à Turin.

Paul Pogba va revenir à la Juve

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, divulguées ce samedi matin, Paul Pogba aurait choisi de retrouver la Juventus cet été. A en croire le média transalpin, Massimiliano Allegri et le projet turinois l'auraient convaincu de revenir à Turin pour les trois prochaines saisons. Paul Pogba devrait donc signer un contrat d'environ 7,5M€, qui pourrait atteindre les 10M€ grâce à des bonus, avec les Bianconeri . Et il ne resterait plus que les derniers détails à régler pour que le rapatriement de Paul Pogba à la Juve soit finalisé.