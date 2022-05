Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba est en train d’échapper au Qatar !

20 mai 2022

Annoncé avec insistance du côté du PSG, Paul Pogba s’éloignerait de plus en plus de la ville lumière. Le milieu de Manchester United est très tenté par un retour à la Juventus qui lui offrirait un contrat de trois ans. Même s’il manque toujours un accord, les contacts avec la Vieille Dame seraient quotidiens.

Les mercatos se suivent et se ressemblent pour le PSG. Comme souvent, le club de la capitale aura besoin de recruter un milieu de terrain. Une fois de plus, Marco Verratti a été un peu esseulé dans l’entrejeu et l’arrivée de Georginio Wijnaldum n’a jamais porté ses fruits. Étincelant avec l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni est l’une des idées de Leonardo. Tout comme Sergej Milinkovic-Savic. Dans le viseur de Paris depuis longtemps, le Serbe reste une option même si la priorité est toujours Paul Pogba. Après avoir raté le coche l’été dernier, le PSG va revenir à la charge pour l’international français. Mais un ancien club de la Pioche pourrait jouer un mauvais tour au champion de Ligue 1 dans ce dossier.

Paul Pogba est très tenté par un retour à la Juve

Six ans après son départ, la Juventus souhaite rapatrier Paul Pogba. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, le champion du monde 2018 serait très tenté par un retour. Une information confirmée par La Gazzetta dello Sport qui ajoute néanmoins que le PSG continuerait de pousser pour le signer. Mais à l’heure actuelle, Leonardo semble avoir un train de retard. Ce lundi, les dirigeants de la Vieille Dame ont rencontré l’entourage de Paul Pogba, un premier sommet qui se serait très bien passé puisque depuis, les contacts entre les deux parties seraient quotidiens assure calciomercato.com . Il est question de projet, de rôle, d’ambitions, d’argent mais aussi de droits à l’image. Et justement, sa relation avec Pavel Nedved et Massimiliano Allegri pourrait aider. Il faut maintenant trouver un accord avec la Juventus.

Seul un nouvel entraîneur au PSG pourrait le convaincre

Et l’offre est déjà prête. A en croire les informations de calciomercato.com , la Juventus aurait proposé un contrat de trois saisons assorti d’un salaire de 8M€ nets qui devrait facilement atteindre les 10M€ avec les bonus. Cependant, Paul Pogba espèrerait un bail de 4 ou 5 saisons afin d’être lié pour une bonne partie de sa fin de carrière avec la Juve. Même si l’offre financière du PSG est supérieure (entre 12 et 13M€), Pogba n’aurait jamais été convaincu de s’engager avec Paris pour être une « star parmi les stars ». Ce qui pourrait faire changer la donne, c’est le nom du futur entraîneur. Encore faut-il que le PSG décide de se séparer de Mauricio Pochettino… En bref, Leonardo, qui semblait bien engagé dans ce dossier, a pris un retard conséquent. Il va falloir passer la vitesse supérieure pour le PSG !