Mercato - Barcelone : Laporta déjà fixé dans ce dossier à 120M€ ?

Foot - Mercato - Barcelone

Dans le viseur du FC Barcelone pour la saison prochaine, le défenseur central de la Juventus Turin Matthijs de Ligt s’éloigne jour après jour du club catalan.

Alors que le FC Barcelone tient absolument à renforcer son arrière-garde lors de la prochaine fenêtre estivale, les dirigeants blaugranas ont jeté leur dévolu sur le défenseur central de la Juventus Matthijs de Ligt, pour compléter la charnière catalane avec Ronald Araujo ou Gérard Piqué. Malheureusement pour les barcelonais, la piste de l’international néerlandais semble se refroidir de plus en plus au fil du temps.

Selon les informations de Fabrizio Romano , la Juventus progresse dans les négociations pour une prolongation de contrat de Matthijs de Ligt, dont le bail actuel court jusqu’en juin 2024. La Vieille Dame souhaite augmenter la clause libératoire de son joueur de 22 ans aux alentours de 120M€, et les pourparlers vont continuer dans les prochains jours avec l’agent de de Ligt. Le FC Barcelone va donc devoir se trouver une nouvelle cible pour renforcer son effectif.

Juventus are progressing in talks to extend Matthijs de Ligt's contract. Current deal expires in June 2024, Juve want longer agreement - but the release clause could be lowered, current one is around €120m. 🇳🇱 #JuveTalks will continue in the coming days with his agents. pic.twitter.com/R1zr9affsS