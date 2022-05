Mercato - PSG : Ousmane Dembélé réclame un salaire XXL à Barcelone !

Foot - Mercato - PSG

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait alerté le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. Alors qu'il voudrait parapher un nouveau bail avec le Barça, le champion du monde français aurait réclamé un salaire XXL à Xavi.

Arrivé au Barça à l'été 2017, Ousmane Dembélé pourrait ne plus faire long feu en Catalogne. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, le champion du monde français pourrait vivre ses dernières semaines au FC Barcelone. Conscient de la situation d'Ousmane Dembélé, le PSG serait à l'affût, bien décidé à boucler un coup XXL à 0€ avec lui. Toutefois, le numéro 7 du Barça souhaiterait rempiler. D'ailleurs, Ousmane Dembélé aurait des revendications XXL pour prolonger son séjour au Camp Nou.

Selon les informations de Bild , divulguées dans le podcast Bayern Insider , Ousmane Dembélé aurait réclamé un salaire d'environ 43M€ bruts annuels à Xavi pour renouveler son contrat au FC Barcelone. De surcroit, le numéro 7 du Barça exigerait des bonus bien précis, à savoir 5M€ en cas de victoire en Ligue des Champions et 2M€ pour chaque titre en Liga. Par ailleurs, le média allemand a précisé que le Bayern devrait avoir de grosses difficultés à boucler la signature d'Ousmane Dembélé. Le PSG est prévenu.

