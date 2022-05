Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de gueule de Tebas sur une prolongation de Mbappé au PSG !

Publié le 20 mai 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau

Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, Kylian Mbappé serait susceptible de faire sa grande annonce samedi soir ou dimanche matin quant à son avenir, qu’il s’écrive au PSG via une prolongation de contrat ou au Real Madrid. Pour le président de la Liga, à savoir Javier Tebas, une prolongation de contrat au PSG en raison d’une offre pharaonique ne devrait pas être acceptée.

Le feuilleton Kylian Mbappé est définitivement entré dans son ultime ligne droite. En effet, selon différents médias, l’annonce de l’attaquant du PSG, qu’il prolonge son contrat ou quitte le club de la capitale pour rejoindre le Real Madrid, devrait avoir lieu samedi soir dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1 ou dimanche matin dans l’émission de Téléfoot . Ce vendredi, sa mère Fayza Lamari, qui gère la partie administrative de la carrière de Mbappé, a fait passer le message suivant. « Il n'y a pas de nouvelles réunions pour négocier l'avenir de Mbappe après l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Ces réunions sont terminées. Nous avons un accord avec le Real Madrid et un autre accord avec le Paris Saint-Germain, et les négociations sont déjà terminées, maintenant Kylian Mbappé doit choisir. Les deux offres sont égales financièrement, il n'y a pas de grande différence entre elles, mais nous attendons que Mbappe choisisse l'une d'entre elles » . En parallèle, Eurosport España a lâché une nouvelle bombe concernant l’offre du PSG pour la prolongation de contrat de Kylian Mbappé avec une prime à la signature de 300M€ et un salaire annuel net de 100M€. Du jamais vu dans l’histoire du football et la preuve que les propriétaires qataris sont littéralement prêts à tout pour convaincre Mbappé de rester au Paris Saint-Germain.

Javier Tebas vide son sac sur le feuilleton Mbappé !

Cependant, du point de vue de Javier Tebas, l’avenir de Kylian Mbappé devrait tout de même s’écrire du côté du Real Madrid et ce, malgré l’offre pharaonique proposée par le PSG à l’entourage de Kylian Mbappé afin de le conserver chez le champion de France. « Je pense qu'il sera au Real Madrid, mais comme un jour est blanc, un autre noir, ça change... mais je le pense. S’il ne vient pas ? Nous n'aurions pas de bonnes nouvelles, mais ce ne serait pas une mauvaise nouvelle. J’ai lu tant de fois des articles sur les rebondissements... pas inattendus, car il y a toujours des rebondissements. Le sentiment que j'ai est que s’il avait voulu prolonger, il l'aurait déjà fait, mais je peux me tromper ». Voici la première partie du message livré par le président de la Liga ce vendredi à l’occasion du forum ISDE Sports Convention à Madrid et dans des propos rapportés par Marca .



Par la suite, et au cours du même événement, le président de la Liga a tapé du poing sur la table sur la puissance financière du PSG qui pourrait lui permettre de chambouler tout un équilibre économique afin de conserver Kylian Mbappé. « Les 300M€ de prime à la signature qu’offrirait le PSG à Mbappé ? Avec le PSG au milieu, je ne pense pas que ce soit beaucoup ce que vous dites. Le PSG va terminer cette année avec 650 millions d'euros de salaires, avec 300 millions de pertes, et il va quand même faire une offre de millionaire pour Mbappé ? Si nous sommes en train de nous organiser en Europe avec les clubs d'État et qu'il y a une réforme importante de l'UEFA dans ce sens, cela ne peut pas être le cas. Si le Real Madrid, qui est l'équipe la mieux gérée pendant la pandémie, qui n'a pas perdu d'argent pendant la pandémie, qui a des réserves importantes, qui est peut-être et j'espère sera champion d'Europe ? Ce n'est pas possible qu'une équipe qui a perdu 300 millions avec une masse salariale de 600 millions qu'elle ne génère pas par hasard, puisse enlever un joueur de ce niveau, ce n'est pas possible ». Reste à savoir si la crainte de Javier Tebas quant à l’éventuelle prolongation XXL de Kylian Mbappé se concrétisera présent.