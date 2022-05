Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... La mère de Mbappé fait une grosse révélation !

Publié le 20 mai 2022 à 14h45 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé continue de grandement faire parler compte tenu du fait que son contrat prend fin le 30 juin. Sa mère, Fayza Lamari a pris la parole pour révéler l'avancée des négociations.

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, son contrat s'achève le 30 juin, et son annonce s'est cruellement attendre. Toutefois, l'attaquant du PSG va très prochainement lever le voile sur son futur puisqu'il devrait communiquer ce week-end concernant sa décision. Concrètement, soit il prolonge à Paris soit il signe au Real Madrid. Et alors que la seconde option a longtemps semblé être la plus probable, la tendance commence à s'inverser ces dernières heures puisque plusieurs médias affirment que Kylian Mbappé pourrait bien étendre son bail au PSG. Fayza Lamari, la mère de l'attaquant français et qui gère ses intérêts, dévoile les détails des négociations, assurant que son fils a un accord avec les deux clubs et qu'il désormais devoir faire son choix.

«Nous avons un accord avec le Real Madrid et un autre accord avec le PSG»

« Il n'y a pas de nouvelles réunions pour négocier l'avenir de Mbappe après l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Ces réunions sont terminées. Nous avons un accord avec le Real Madrid et un autre accord avec le Paris Saint-Germain, et les négociations sont déjà terminées, maintenant Kylian Mbappé doit choisir. Les deux offres sont égales financièrement, il n'y a pas de grande différence entre elles, mais nous attendons que Mbappe choisisse l'une d'entre elles », lance-t-elle dans une interview accordée au média égyptien KoraPlus .