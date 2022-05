Mercato - PSG : Kylian Mbappé a orchestré une réunion décisive pour son avenir !

Foot - Mercato - PSG

Partagé entre une prolongation de contrat avec le PSG et un départ vers le Real Madrid, Kylian Mbappé n'aurait toujours pas annoncé sa décision. Avant de trancher définitivement, le numéro 7 parisien devrait avoir une nouvelle réunion avec son clan ce vendredi.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé partira librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, le Real Madrid aurait lancé les grandes manoeuvres sur ce dossier. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club merengue a un accord de principe avec Kylian Mbappé depuis le mois de janvier. Mais selon nos informations du 4 avril, le PSG a réussi à refaire son retard sur le Real Madrid. A tel point que le champion du monde français hésite encore et ne semble toujours pas s'être décidé.

Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter , Kylian Mbappé n'aurait pas encore donné son feu vert au PSG ou au Real Madrid. Et pour sceller définitivement son avenir, le numéro 7 parisien devrait avoir une nouvelle discussion « directe et interne » avec son clan ce vendredi. Affaire à suivre...

Kylian Mbappé will have new direct, internal discussion with his camp and family today. Still no ‘green light’ to Real Madrid or Paris Saint-Germain. #MbappéNone of Kylian’s camp is now able to guarantee that the decision will be announced on Sunday or… maybe earlier.