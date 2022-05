Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino en remet une couche sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 20 mai 2022 à 13h45 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 20 mai 2022 à 13h46

Interrogé en conférence de presse ce vendredi sur l’avenir de Kylian Mbappé qui pourrait finalement prolonger son contrat avec le PSG, Mauricio Pochettino s’est une nouvelle fois montré très énigmatique sur le sujet.

Le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein au PSG et continue de réserver son lot de surprises ! Sky Italia a révélé ce vendredi matin que l’attaquant tricolore était finalement bien parti pour prolonger son contrat au Parc des Princes, alors qu’un départ libre en destination du Real Madrid semblait pourtant acté ces derniers mois pour Mbappé. Et de son côté, l’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a une nouvelle fois préféré botter en toucher au moment d’évoquer le cas Mbappé en conférence de presse.

« Je ne sais pas quand l'annonce aura lieu »

« Je ne connais pas sa décision, c’est quelque chose de personnel qui concerne Kylian et le club. Ce n’est pas à moi de communiquer à ce sujet, c’est à eux de décider par rapport à la décision qui sera prise (…) Je n'ai pas l'information et je ne sais pas ce qu'il va se passer. Je suis le coach du PSG et j'aimerais qu'il reste encore pendant plusieurs années. Je ne sais pas quand l'annonce aura lieu et si c'est le club ou lui qui va l'annoncer », a indiqué Mauricio Pochettino sur l’issue du feuilleton Mbappé, qui alimentera donc jusqu’au bout l’actualité mercato du PSG.